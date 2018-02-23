KOMEK’te Tarih Yeniden Dokunuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, tarihte halıları ile ünlü olan Ladik’te açtığı halı atölyesinde geleneksel halı dokumacılığını yeniden canlandırdı. Hanımların doğal boyalarla hazırlanmış göz nuru ürünleri ilmek ilmek el emeğiyle dokuduğu atölyede üretilen halılar KOMEK Kooperatifi aracılığıyla dünyaya pazarlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, tarihte halıları ile ünlü olan Ladik’te açtığı halı atölyesinde geleneksel halı dokumacılığını yeniden canlandırdı. Hanımların doğal boyalarla hazırlanmış göz nuru ürünleri ilmek ilmek el emeğiyle dokuduğu atölyede üretilen halılar KOMEK Kooperatifi aracılığıyla dünyaya pazarlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), tarafından Ladik’te açılan kurs merkezinde unutulmaya yüz tutmuş halıcılık mesleği yeniden canlanmaya başladı. İlçelerde sürdürdüğü eğitim faaliyetlerinde ilçe halkının taleplerini göz önünde bulundurarak kurslar açan ve bölgenin istihdamına katkı sağlayan KOMEK, Sarayönü İlçesi’ne bağlı Ladik Mahallesinde açtığı kurs merkezinde el sanatlarından güzel sanatlara, tarım ve hayvancılıktan geleneksel sanatlara kadar talep gören birçok branşta eğitim veriliyor.

Ladik’te köklü bir tarihi geçmişi olan halı dokumacılığı son yıllarda neredeyse biterken, KOMEK’in Ladik’te eğitim vermeye başlaması ve bölge kadınlarının talepleri doğrultusunda halı dokumacılığı yeniden önem kazandı. Ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği Halı Dokumacılığı Kursu tarihi mesleğin yeniden canlanmasını sağlarken hanımların KOMEK atölyesinde ürettikleri halıları satmalarını sağlayarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kök boya ve organik yünler ile yapılan Ladik halısı, Bünyan halısı ve özel tasarım halıların da üretildiği atölyelerde, kursiyerler göz nuru ürünlerini ilmek ilmek el emeğiyle dokuyor. Daha çok özel sipariş üzerine çalışan Ladik KOMEK Halı Atölyesi, istenilen desen ve renge göre üretim yapabilme kapasitesine sahip. Dokunan halıların temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra www.komekpazari.com web sitesi üzerinden KOMEK Kooperatifi aracılığıyla dünyaya pazarlanarak gelirleri tamamen kursiyerlere aktarılıyor.