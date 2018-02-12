Komek ve Asem’de Yeni Dönem 52 Bin Kursiyerle Başladı

Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren KOMEK ve ASEM’lerde yeni dönem eğitimleri ilk kez 52..

Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren KOMEK ve ASEM’lerde yeni dönem eğitimleri ilk kez 52 bin kursiyerin katılımı ile başladı. Konya’nın en büyük ailesi olan KOMEK, birbirinden farklı branşlarda merkez ve ilçelerde güçlenerek büyümeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nin (ASEM) bahar dönemi rekor sayıda kursiyerle başladı. Konya’nın 23 ilçesinde 61 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nin yoğun geçen kayıt döneminin ardından yeni dönemi ilk kez 50 bini geçerek 52 bin kursiyer ile eğitimlere başladı. Konya’nın sanatına, kültürüne ve istihdamına katkı sağlayan, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerde de güçlenerek büyüyen KOMEK ve ASEM, 2004’ten bu yana toplam 564 bin kursiyeri ile Konya’nın en büyük ailesi konusunda.

224 BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Bahar döneminde AB Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi, Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk, Doğalgaz Tesisatı Çizim Elemanı Eğitimi, Siber Tehdit İstihbaratı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Aileye Din Eğitimi, Ailede Çocuğa Din Eğitimi ve Asma Yetiştiriciliği gibi 29 yeni branş açan KOMEK ve ASEM, bu dönem toplamda 224 farklı branşta eğitim verecek. KOMEK ve ASEM’de kursiyerler sadece spor ve havuzlara üyelik ücreti öderken; diğer faaliyetlerin tamamından ve kurslardan ücretsiz yararlanıyor.

İLÇELERDE YENİ ASEM’LER EĞİTİMLERE BAŞLADI

ASEM; Selçuklu, Meram ve Karatay’daki 6 merkez ile birlikte Akşehir, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Bozkır, Çumra, Cihanbeyli, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir ve Tuzlukçu’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan şehir konaklarında bahar dönemi eğitimlerine başladı.

SANCAK MAHALLESİ DE KOMEK BİNASINA KAVUŞTU

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi arasında yapılan protokol ile Sancak Mahallesi’ndeki Selçuki Hatun Sosyal Tesisi KOMEK bünyesine katılırken kayıtları devam eden bu merkezde de eğitimler Mart ayı içinde başlayacak.

DAR’UL HUFFAZ KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Hafızların hafızlıklarını sağlamada yardımcı olmak ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlamasına imkan vermek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de belediyelerde ilk defa açılan “Daru’l Huffaz” kayıtları da devam ediyor.