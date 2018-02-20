Kaymakam Zeyrek’in ev ziyaretleri

Hüyük Kaymakamı Emre Zeyrek, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Hüyük Kaymakamı Emre Zeyrek, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Zeyrek, ilçeye bağlı dış mahallelerde yaşayan yaşlı aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

Zeyrek’in ev ziyaretleri çerçevesinde son ziyaret durağı ilçeye bağlı Göçeri ve İlmen mahalleleri oldu.

Her iki yerleşim merkezinde ikamet eden 4 farklı yaşlı aileyi ikametlerinde ziyaret eden Zeyrek, kendileriyle bir süre sohbet ederek, isteklerini dinledi.

Zeyrek, ilçe merkezi ve dış mahallelerde bu tür ziyaret programlarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.