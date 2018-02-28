Karatay zabıtası paarları denetledi

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ilçede faaliyet gösteren kapalı Pazar marketlerde pazarcı esnafının kullandıkları ölçü ve tartı aletlerini denetledi.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ilçede faaliyet gösteren kapalı Pazar marketlerde pazarcı esnafının kullandıkları ölçü ve tartı aletlerini denetledi.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, esnafın ölçü ve tartı aletleri konusunda 2 yılda bir beyanda bulunmalarının zorunlu olduğunu belirtilerek, kontrollerin periyodik olarak devam edildiğini ifade etti.

Karatay’da bulunan kapalı Pazar marketlerde 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin korunmasına dair kanun kapsamında tartı aletleri ile ilgili gerekli denetimlerin yapıldığını vurgulayan Zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını dile getirdi. Zabıta ekipleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçü ve Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre; ölçü aletlerinin periyodik olarak muayenelerinin yapılması gerektiğini ifade ederken kullanım özelliğini kaybetmiş, damgaları koparılmış, hileli kilo ve tartı aletlerinin kullanımına hiçbir suretle izin verilmeyeceğini söyledi.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Karatay’da vatandaşların daha güvenli ve daha sağlıklı bir biçimde alışveriş yapması için denetimlere ara vermeden devam edeceklerini de sözlerine ekledi.