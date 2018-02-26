Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı

Sağlık alanında gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Karatay Belediyesi; 21. sağlık projesi olan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tamamlandı. Karatay Belediyesi Hizmet Binası ile Numune Hastanesi Karatay Semt Polikliniği arasında yer alan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çok büyük bir sağlık ihtiyacına cevap verecek şekilde inşa edilerek Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildi.

Sağlık alanında gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Karatay Belediyesi; 21. sağlık projesi olan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tamamlandı. Karatay Belediyesi Hizmet Binası ile Numune Hastanesi Karatay Semt Polikliniği arasında yer alan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çok büyük bir sağlık ihtiyacına cevap verecek şekilde inşa edilerek Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredildi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli Karatay’da sağlık alanında önemli bir ihtiyaç olan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 2395 m2 inşaat alanında 870 m2 arsa üzerinde 3 katlı olarak yapıldığını söyledi. Başkan Hançerli merkezin içerisinde 20 adet diş kliniği, röntgen odaları, laboratuvar, alçı odası, Bay-Bayan Mescit gibi pek çok hizmetin yer aldığını belirterek; Karatay’a ve Konya’ya yakışır bir tesis kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Hançerli yapılan sağlık yatırımları ile Karatay’da sağlık ocağı ihtiyacı kalmadığını belirterek; Yediler, İşgalaman, Karakulak, Karaaslan, Burhandede, Çataltömek, Karkent, Karbel, Çatalhüyük, Saraçoğlu, Selim Sultan, Büyüksinan, Zenburi, Kalenderhane, Karşehir, Numune Hastanesi Karatay Semt Polikliniği, İstiklal ASM, Ulubatlı Hasan 2 nolu ASM, Kalenderhane ASM, Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve yapımı tamamlan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere 21 sağlık merkezini Konya’ya ve Karatay’a kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını vurguladı.

Başkan Hançerli Karatay Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Karatay KETEM’in (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) son teknoloji ürünü cihazlarla kanser taramalarına devam ettiğini dile getirdi. Başkan Hançerli Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de dahil olmak üzere Karatay Belediyesi tarafından yapılarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen sağlık yatırımlarının Karatay’a ve Konya’ya şifa kaynağı olması temennisinde bulunan Başkan Hançerli; çalışmaların Karatay’da yaşam kalitesini daha da yukarılara taşımak için süreceğini dile getirdi.