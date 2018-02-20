Kadınhanı’nda büyükşehir yatırımları tam hız devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ‘Yatırım Hamlesi’ programları kapsamında Kadınhanı ilçesine kazandırılan çeşitli yatırımlarda incelemelerde bulunarak, ‘Yerel Buluşmalar’ programında teşkilat mensupları, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve ilçe sakinleri ile buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ‘Yatırım Hamlesi’ programları kapsamında Kadınhanı ilçesine kazandırılan çeşitli yatırımlarda incelemelerde bulunarak, ‘Yerel Buluşmalar’ programında teşkilat mensupları, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve ilçe sakinleri ile buluştu.

Kadınhanı ilçesine 4 yılda 90 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Başkan Akyürek, Konya’nın topyekun kalkınmasını sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalarda yeni metropol ilçelere 4 yılda yaptıkları yatırım tutarının 1.7 milyar lira olduğunu vurguladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yatırım incelemeleri, yerel buluşmalar ve ziyaretler kapsamında Kadınhanı ilçesinde çeşitli programlara katıldı.

“40 mahallemizin su ihtiyacını giderecek bir yatırım gerçekleşti”

Başkan Akyürek, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile birlikte ilk olarak Kadınhanı’nda 5 bin metreküplük su deposu yatırımını inceleyerek 40 yerleşim yerini suya kavuşturan 137 kilometre uzunluğundaki grup suyu hakkında KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu’dan bilgi aldı. Kadınhanı’nda hayata geçirdikleri ve Sarayönü ile Ilgın’ın bazı yerleşim yerlerine de hizmet verecek grup suyunun Türkiye’ye örnek olacağını belirten Başkan Akyürek, “40 mahallemizin su ihtiyacını giderecek bir yatırım gerçekleşti. 22 milyon lirayı geçen bir maliyetle hayata geçirdiğimiz grup suyundan hem Kadınhanı ilçemiz, hem Sarayönü ilçemiz, hem de Ilgın ilçemizin bazı yerleşim yerleri faydalanacak” dedi.

Kadınhanı’ndaki bu grup suyunun kilometre olarak adeta Konya merkezden Akşehir’e ulaşan bir şebeke olduğunu belirten Başkan Akyürek, Kadınhanı’nda sadece su ve kanalizasyon yatırımlarına 48,7 milyon lira harcadıklarını vurguladı.

“Yeni metropol ilçelerimizde ilk 4 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarı ise 1.7 milyar lira oldu”

İlçelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarda amaçlarının Konya’nın topyekun kalkınmasını sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Akyürek, “Konya merkezdeki gelişimi Konya’nın tüm ilçelerine, yerleşim yerlerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. O noktada yeni büyükşehir yasası sonrası ilk 4 yılda çok ciddi altyapı yatırımlarına imza attık. Konya genelinde yaklaşık 800 milyon liralık alt yapı yatırımı gerçekleştirdik. Yeni metropol ilçelerimizde ilk 4 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarı ise 1.7 milyar lira oldu” diye konuştu.

Kadınhanı yerel buluşmalar programı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, daha sonra Kadınhanı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Yerel Buluşmalar’ programına katıldı. Kadınhanı’nda şehir parkından prestij caddeye, otogardan kapalı pazar yerine, şehir konağı çalışmasından alt yapı yatırımlarına kadar birçok çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Akyürek, ilçelere ilk 3 yıl için ne söz verildiyse tamamlandığını, 5 yılda tamamlamak için söz verilen çalışmaların da yıl sonuna kadar gerçekleştirilmiş olacağını ifade etti. İlçeye söz verdikleri gibi yüzme havuzu, spor salonu, meslek edindirme kurs bölümleri, fitness alanı, kafeteryası bulunan şehri konağını kazandırdıklarını, merkezin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Başkan Akyürek, ilçeye bugüne kadar Büyükşehir bütçesinden kazandırılan 90 milyon liralık yatırımlardan örnekler vererek hayırlı olmasını diledi.



Hükumete ve büyükşehire teşekkür

AK Parti İl Başkan Vekili Hasan Çiftçi, AK Parti iktidarları döneminde Konya’da büyük bir gelişim yaşandığını, Kadınhanı’nın da bundan yararlandığını belirterek, yatırımların devamı için 2019 yılında yapılacak seçimlerde ilçeden güçlü bir destek beklediklerini dile getirdi. Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük, 2014 yılından bu yana hükumet, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi olarak hizmet atağına kalktıklarını vurgulayarak, hizmetlerin ilçeye gelmesine vesile olan teşekkür etti. Ödük, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in her zaman ilçeye destek olduğunu ve büyük yatırımlar yaptığını belirterek, ilçe halkı adına teşekkür etti.

Teşkilat mensupları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve ilçe sakinlerinin katılımı ile gerçekleşen programın son bölümünde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi, AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanı İrfan Karaca, AK Parti Kadınhanı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Baldan ve İlçe Koordinatörü Mustafa Gürbüz, ilçe sakinlerinin taleplerini dinleyerek not aldı.

28 ilçe prestij caddelerine 160 milyon lira

Programın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan park yatırımında incelemelerde bulunan Başkan Akyürek, yapımı tamamlanmak üzere olan şehir konağına geçerek bilgi aldı. Yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak şehir konağının hemen yanında bulunan prestij caddeyi de inceleyen Başkan Akyürek, Konya’da 28 yeni metropol ilçeye prestij caddeler kazandırmak için 160 milyon lira harcadıklarını söyledi. Kadınhanı’nda da son etap olarak İstanbul Caddesi’nin kaldığını kaydeden Başkan Akyürek, Kadınhanı prestij caddelerine ise 11 milyon lira harcandığını ifade etti. Bütün ilçelere birinci sınıf asfaltı, andezit kaldırımı, refüj düzenlemesi ile prestij caddeler kazandırdıklarını kaydeden Başkan Akyürek, ilçelerin standardının yükselmesi ve topyekün kalkınma için bu çalışmaların önemli olduğunun altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme yapılacak kapalı pazar yerinde de incelemelerde bulunarak yapımı tamamlanan Yeni Kadınhanı Otogarı’na geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, burada ilçeye yeni otobüs teslim törenine katıldı. İstanbul – Afyon Yolu üzerinde, ilçeye değer katacak yeni bir otogarı hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Akyürek, inşaatın tamamlandığını, açılışın da kısa sürede yapılacağını ifade etti. Kadınhanı otobüs filosuna yeni bir otobüs daha eklediklerini belirten Başkan Akyürek, böylece ilçeye hizmet veren otobüs filosunun güçlendiğini dile getirdi.