İyi ki Doğdun Bebek Projesi 4 yılda 17 bin aile ziyaret edildi

Meram Belediyesi, fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelere de büyük önem veriyor. Bu kapsamda “İyi ki Doğdun Bebek” projesi kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek bebekler sağlık kontrolünden geçiriliyor. Proje kapsamında sağlık ekipleri 4 yılda 17 bin 807 aileyi ziyaret etti.

Meram Belediyesi, fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelere de büyük önem veriyor. Bu kapsamda “İyi ki Doğdun Bebek” projesi kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek bebekler sağlık kontrolünden geçiriliyor. Proje kapsamında sağlık ekipleri 4 yılda 17 bin 807 aileyi ziyaret etti.

Belediye olarak fiziki hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyeciliğe de önem verdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Sosyal belediyecilik alanındaki projelerimizden biri de “İyi ki Doğdun Bebek Projesi.” Uygulama kapsamında geçen yıl 4 bin 860 aile ziyaret edildi. 2014 yılında 4 bin 118, 2015 yılında ise 4 bin 542, 2016 yılında ise 4 bin 287 aile ziyaret edilmiştir. 4 yılda toplam 17 bin 807 aile ziyaret edildi.” dedi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Meram Toplum Sağlığı Merkezinden alınan bilgiler doğrultusunda bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Toru, “Sağlık ekiplerimiz yaptığı ziyaretlerde bebeğin sağlık durumunu kontrol ediyor. Aile tebrik edilirken çeşitli hediyeler de veriliyor. Ayrıca bebek sağlığı ve anne sütünün önemi konusunda da annelere eğitici yayınlar veriliyor” ifadelerini kullandı.