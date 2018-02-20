İşte Konya’daki soygunun görüntüleri

Konya’da yüzü maskeli ve eli silahlı soyguncunun bir kuyumcudan 100 bin lira değerinde altın çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya’da yüzü maskeli ve eli silahlı soyguncunun bir kuyumcudan 100 bin lira değerinde altın çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Koçak’a ait kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli eli silahlı soyguncu, iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak’a silah doğrultarak vitrindeki altınları poşete koymasını istedi.



Silahlı soyguncunun karşısında şoka giren Fatma Koçak, vitrinde bulunan 40 bilezik, 2 gerdanlık seti, set turalı kolye, ve 4 fantezi bileziği poşete doldurdu. Silahlı soyguncu ardından dışarıya çıkarak yaya olarak kaçtı.







Şüpheliyi yakalatana 15 bin lira ödül

Şüphelinin kaçtığı bölgede geniş çapta araştırma başlatan polis, bir çöp konteynerinde şüpheliye ait olduğu belirlenen ceket, şapka, eldiven ve atkı buldu.

Soygundan sonra kıyafet değiştirdiği anlaşılan şüpheli şahıs, daha sonra kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, iş yeri sahibi Menderes Koçak, soygunu gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olanlara 15 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Öte yandan, gerçekleştirilen silahlı soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

