İŞKUR 10 bin TL kupon yardımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile geliştirdikleri ortak proje ile gençlere 10 bin TL kupon yardımı yapılacak. Peki bu yardımı kimler alabilir? Başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar....

Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile geliştirdikleri ortak proje ile gençlere 10 bin TL kupon yardımı yapılacak. Peki bu yardımı kimler alabilir? Başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar….

iŞKUR, gençlerin önünü açmak için yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile geliştirdikleri ortak proje ile gençlere 10 bin TL kupon yardımı yapılacak. Yapılacak bu yeni yardımının amacı, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve işsiz vatandaşa nitelikli iş imkanları sunmak. Söz konusu proje ile geleceğin meslekleri olarak görülen bölümlerde çalışmak isteyen gençler artık hayallerini gerçekleştirebilecek. Bu yüzden gerekli eğitimlerin alınabilmesi için devlet gençlere 10 bin TL yardım sağlayacak. Bu sayede gençlerin önü açılarak nitelikli işlerde istihdam edilmeleri sağlanmış olacak. Peki bu kupon yardımı nasıl alınır? Kupon yardımı nerelerde kullanılır?.

10 BİN TL KUPON YARDIMI NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı kurumları aracılığı ile ortak yürütülecek olan bu proje sayesinde gençlere 10 bin TL’lik kupon yardımı verilecektir. Kupon yardımı gençler İŞKUR’dan alamadığı kursları farklı kurslarda alabilecekler. Bu sayede gençler alacakları 10 bin TL kupon yardımını eğitim kurslarında kullanabilecektir..

KUPON SİSTEMİ NASIL OLACAK?

-Bu proje kapsamında mesleki eğitim almamış ve iş bulamayan gençlerin istihdama katılması sağlanacak.

– Uygulama İŞKUR tarafından yürütülecek.

– Gençlere, başta bilişim sektörü olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek.

– Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek.

– Yeni modelle işverenlerin talep ettiği nitelikli işgücü yaratılacak.

– Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin liralık kupon verecek.

– Gençler bu kuponları eğitim kurumlarında kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek.

– Eğitim görenlere cep harçlığı da verilecek.

– Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek.

– Pilot uygulama başladı, Nisan ayında asıl uygulamaya geçilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İŞKUR’a yapılacak başvurular sonucu gençlere 10 bin TL’lik kupon yardımı yapılacak olup ilgili kupon yardımı tutarının Nisan ayı itibari ile verilmesi bekleniyor. Şu an için başvurulara ilişkin her hangi bir bilgi yok ve bu proje net olarak kamuoyuna Nisan ayında sunulacaktır..

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