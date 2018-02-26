İsim mağdurları müdürlüğe koştu

Küçük düşürücü veya gülünç olan, umumi edebe uygun olmayan, yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadlarını değiştirmek veya düzeltmek isteyenler, ellerinde dilekçelerle bulundukları yerleşim yerlerindeki nüfus müdürlüklerine koştu

Küçük düşürücü veya gülünç olan, umumi edebe uygun olmayan, yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadlarını değiştirmek veya düzeltmek isteyenler, ellerinde dilekçelerle bulundukları yerleşim yerlerindeki nüfus müdürlüklerine koştu

Daha önceleri vatandaşların adını ve soyadını değiştirmek veya düzeltmek için mahkeme başvurmaları gerekiyordu. Ancak yeni gelen kanunla birlikte ad ve soyadı mağdurları için mahkeme kararı artık gerekmiyor. Küçük düşürücü veya gülünç olan ad ve soyadları, umumi edebe uygun olmayan, yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadlarını değiştirmek veya düzeltmek için bir dilekçe yeterli oluyor.

AD VE SOYAD MAĞDURLARI NÜFUSUN YOLUNU TUTTU

81 ilde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun ad ve soyadı düzeltilmesi başlıklı ek geçici 8. maddesinde yapılan değişiklikle ad ve soyadı mağdurlarının yazım ile imladan kaynaklanan yanlışlıkların düzeltilmesine başlandı. Hem ad ve soyadı mağdurlarının mağduriyetini gidermek hem de mahkemelerin yükünü azaltmak için hayata geçen uygulamayı duyanlar zaman kaybetmeden bulundukları yerleşim yerlerindeki nüfus müdürlüklerine müracaat etti.

KISA SÜREDE 100’ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU OLDU

Selçuklu, Karatay ve Meram İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre kısa bir süre önce hayata geçen ad ve soyadı değişikliği uygulamasıyla birlikte Konya’da; Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde toplam 318 kişi ad ve soyadı değişikliği veya düzeltilmesi için müracaatta bulundu. Müracaatta bulunan vatandaşlardan 137’sinin ad ve soyadlarındaki gerekli düzeltmeler yapılırken 21’inin ise müracaatı olumsuz sonuçlandı. 160 başvurunun ise değerlendirmesi devam ediyor.

HER VATANDAŞIN MÜRACAATI KABUL EDİLMİYOR

Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlıklarını değiştirmek isteyenlerden mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilmesine imkân tanınmasının ardından yerleşim yerlerindeki nüfus müdürlüklerine müracaat eden vatandaşların bu kanundan yararlanabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması ve bir dilekçe ile bizzat kendisinin adres kaynın bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. Ayrıca 18 yaşından küçük olanların ise anne ve babalarının bulundukları yerleşim yerlerindeki nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

MAĞDURLARIN 3 KASIM 2019’A KADAR SÜRESİ VAR

Aynı zamanda yetkililer yazım hataları, imla hataları, umumi edeplere uygun olmayan, iğrenç veya gülünç olan isim ve soyadlarını değiştirme taleplerinin kabul edildiğinin özellikle altını çizerken, söz konusu uygulamanın ise 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edeceğini söylediler.

KADER EŞİYOK