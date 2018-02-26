Hüyük’te yağmur duası yapıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yağmur duası yapıldı.

Konya’nın Hüyük ilçesinde, yağmur duası yapıldı.

İlçeye bağlı İlmen Mahallesi’nde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler yağmur duası gerçekleştirdi.

İlmen Mahallesi Camisi’nde gerçekleştirilen yağmur duasına Hüyük İlçe Kaymakamı Emre Zeyrek, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Şahin, kurum müdürleri ile vatandaşlar ve çiftçiler de katılırken, kılınan öğlen namazının ardından eller yağmur ve bereket için semaya kalktı.

Duanın ardından cami önünde katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.