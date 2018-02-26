Facebook’ta paylaştığımız fotoğraflar beğeni alınca mutlu oluyoruz

Prof. Dr. Cem Say, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaşılan fotoğraflara gelen beğeniler sonrası beyinlerimizde dopamin yani 'mutluluk hormonu' salgılandığını söyledi.

Prof. Dr. Cem Say, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaşılan fotoğraflara gelen beğeniler sonrası beyinlerimizde dopamin yani ‘mutluluk hormonu’ salgılandığını söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bilim Konferansı, “Yapay Zeka ve Dijital Kültür” başlıklı konusu ile farklı yaş gruplarından bilim sevenler topluluğunun yoğun katılımıyla, Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Bilimin ve teknolojik gelişmelerin ışığında “Dünya nereye gidiyor?” sorusuna yanıt aranan konferansta; yapay zekadan robotlara, sosyal medyanın gücü ve gerçek ötesinden kripto paralara, eğitimin geleceğinden, 4. sanayi devrimi ve bunun istihdama etkilerine kadar birçok konu geniş bir çerçevede tartışıldı. Büyük ilgi gören konferansta; yapay zeka ve kuantum hesaplama çalışmalarıyla bilinen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say ve Dijital Kanaat Önderi Tanol Türkoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

“TEK AMAÇLARI BİZİ DAHA UZUN SÜRE ORADA TUTMAK”

Konferansta yaptığı konuşmada sosyal paylaşım sitelerinin insanları çekerek tek amaçlarının orada daha fazla vakit geçirilmesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cem Say, “Sosyal paylaşım sitelerinde her zaman bize göstermek istediklerini gösteriyorlar. Milyonlarca insan üzerinde deney yapıyorlar ve hangi haberleri ya da görüntüleri hangi zaman diliminde gösterirsem daha fazla bu sitelerde kalır sonucunu elde ediyorlar. Doğal olarak insanlar da çıkmak istemiyor. 500 bin kişiye bir şey gösterirken; başka 500 bin kişiye de farklı bir şey gösteriyorlar. Ardından da hangi 500 bin kişi daha uzun süre sitede kaldıysa buna göre bir algoritma geliştiriliyor. Tek amaçları bizim daha uzun süre orada kalabilmemiz. Doğru haber almamız değil” dedi.

Facebook’ta yazılan bir mesajın gönderilmeden silinmesinin bile bilgisinin tutulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Say, “’Bazı sitelerde çerezleri kabul ediyor musunuz?’ diye bir soruyla hep karşılaşıyoruzdur. Hepimiz de ‘evet’ diyoruz. İşte ona evet dediğimiz zaman bizim bilgisayarımızda yaptığımız bütün şeyleri onlara bırakma hakkı vermiş oluyoruz. Bizim hakkımızda fikir oluşturuyorlar ve bu kişi bu videodan sonra bunu seyreder planlamasını yapıp bize o videoyu ya otomatik açıyorlar ya da sağda öneri olarak görebiliyoruz” dedi.