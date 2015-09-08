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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ziraat kupası HABERLERİ
KUPAYI İSTEMEDİK!
Trabzonspor 1 – 1 Konyaspor
Atiker Konyaspor’un rakibi bugün belli oluyor
Gözümüz Kupada
Kartal kupa sınavında
Galatasaray, kupada avantaj peşinde
Konyaspor sert çıktı!
Kupa biletleri KAPIŞ KAPIŞ
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı
BİZLER İNANDIK SİZ DE İNANIN!
Diyarbakır’da gol yağmuru – Amed Sportif: 3 Fenerbahçe: 3
Kasayı doldurduk
Aykut Kocaman: En büyük hedefimiz kupada final
Burak Yılmaz idmana çıkmadı!
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. hafta hakemleri belli oldu – İşte Konyaspor maçının hakemi
Konyaspor öldü öldü dirildi
Torku Konyaspor kupada final oynamak istiyor
Ziraat Kupasında 3 ve 4. hafta maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası’nda maçlar başlıyor
Fenerbahçe maçında şok olay!
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