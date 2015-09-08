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10 MART 2018, CUMARTESİ
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zabıta HABERLERİ
Karatay zabıtası paarları denetledi
Dilenci kılığına giren zabıta yarım saatte 32 lira para topladı
Zabıta Teşkilatı 191 Yaşında
Yakalanınca iyileşen dilenciden 730 lira para çıktı
Zabıtayı görünce paraları ekmek arası dönere gizlemiş
Konya’da yılın zabıtası “engel” tanımıyor
Karatay’da ramazan denetimleri
Zabıtanın yeni aracı sahilde görev yapacak
Konya’da ekmek zamlandı, zabıta denetime çıktı
Ereğli zabıtası işyerlerini denetledi
Beyşehir’de market ve bakkallar denetlendi
Beyşehir’de zabıta ekiplerinin pazar yeri denetimleri
İki saatte 235 lira topladı
Yozgat’ta zabıta ekipleri pastaneleri denetledi
Ereğli’de Gıda Satışı Yapan Seyyarlara Denetim
Yollara Serilen Tarhanalara Zabıta Müdahalesi
Yıkıma gelen 4 zabıtayı hastanelik ettiler
Seydişehir zabıtasından dilenci operasyonu
Otogarda usulsüz giriş-çıkış ücreti alan işletmeye ceza