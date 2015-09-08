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10 MART 2018, CUMARTESİ
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YSK HABERLERİ
Memur olmak isteyenler dikkat! O kurum personel alacak
YSK’dan İYİ Parti’ye ret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni YSK yasasını onayladı
YSK Başkanı’ndan CHP’nin eleştirilerine yanıt!
Başbakan Yıldırım’dan YSK açıklaması!
YSK mühürsüz zarf kararını açıkladı
CHP, referandumun iptali için YSK’ya başvurdu
YSK Başkanı’ndan flaş açıklama
YSK uyardı! Bu durumda oylarınız geçersiz sayılabilir
YSK’dan seçmene kritik çipli kimlik kartı uyarısı!
Seçmen listeleri yarın askıdan iniyor
YSK çipli kimlik kartı olmayanın oy kullanamayacağı haberlerini yalanladı
YSK’nın anayasa referandumu kararları Resmi Gazete’de
Seçim takvimi 16 Şubat’tan önce yayımlanacak
Referandumda ‘evet ve hayır’ın renkleri belli oldu
YSK seçime girecek olan partileri belirledi.
YSK’dan referandum kararı
YSK start verdi!
YSK sandığı çıkardı: İşte referandum tarihi!
Pusula basımı başlıyor!
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