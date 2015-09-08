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9 MART 2018, CUMA
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yıllık izin HABERLERİ
Kullanmadığınız izinde hakkınız 5 yıl sonra biter
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yıllık izinlerde değişiklik!.
Yıllık izni 4 gün daha uzatabilirsiniz!
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izin uzuyor
Yıllık izin yapmayan parasını alır
Tatile memlekete gidene 4 gün ‘yol izni’
Milyonlarca çalışana izin müjdesi!
Yargıtay’dan yıllık izin müjdesi!
Çalışanlara yıllık izin müjdesi
Memurun yıllık izin devri masada
Çalışana ek izin
Yıllık izne haftasonu dopingi
Kamu çalışanları dikkat: Cayma bedelini ödemeyin..
Yıllık izin iptalleri ne zaman sona erecek?
İzni iptal edilen memura kötü haber!
Kamuda yıllık izinler iptal!
Çalışanların yıllık izinleri değişti
Yıllık izinde yeni dönem başlıyor
Tatil uzuyor
Çalışanlar dikkat! Yıllık izin hakkı değişti
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