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10 MART 2018, CUMARTESİ
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yatırım HABERLERİ
Parasını ona yatıran sevindi! Bu hafta…
Sistem sil baştan değişiyor
Seydişehir’e yatırım müjdesi
Köy altyapısına 52 milyonluk bütçe
80 milyar liralık dev projeler bu ay açıklanacak
Türkiye’den 350 milyar dolarlık dev hamle!
80 milyona müjde üstüne müjde!
Türkiye’ye 10 yılda 100 milyar TL yatırım
Türkiye harekete geçiyor! 450 milyarlık yatırım
Türkiye’ye dört koldan yatırım
Yatırımda ilk tercih ev, araba ve altın
Akfen Holding 2017’de yatırım rekoru kıracak
Enerjiye yatırım
Mercedes’ten 36 milyarlık yatırım
“Türkiye yatırım yapmak için güvenli bir ülke”
Kılçıksız yatırım müjdesi
Türk tahvillerine hücum!
Konya AK Parti İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Türkiye’den 1 milyon dolar yardım
Konya Büyükşehir’den 37 milyonluk yatırım
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