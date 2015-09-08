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11 MART 2018, PAZAR
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TSYD HABERLERİ
TSYD Konya Şubesinde Recep Çınar güven tazeledi
KARTAL FİNALDE
O artık Konyasporlu
TSYD Konya Şubesi, Demokrasi Nöbetinde
TSYD Rektör Şahin’i Ziyaret Etti
Muslera: Galatasaray’a gelmek için üç saat düşündüm
TSYD’den Başsağlığı
TSYD’den Müsteşar Faruk Özçelik’e Destek
TSYD’den Kaf-Kaf’a tebrik
TSYD Genel Başkanı Arkan Konya’da Spor Yazarlarıyla Buluştu
TSYD’den açıklama