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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Otomobil devi Toyota’dan devrim gibi karar
Toyota’dan tarihi dizel kararı
Toyota 819 bin aracını geri çağırdı
Hava yastığı kurtarabilir de öldürebilir de!
Rusya’da Türkiye paniği!
Otomobil fiyatlarında son durum ne?
Toyota 6,5 milyon aracını geri çağırıyor
Toyota 6,5 milyon aracını geri çağırıyor
34 milyon araç geri çağırılacak!
3 dev firma 7 milyon aracı geri çağırdı
Toyota, 112 bin 500 aracını geri çağırdı