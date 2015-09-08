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11 MART 2018, PAZAR
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tepki HABERLERİ
FETÖ’cülere tek tip elbise için harekete geçildi!
Trump’tan ‘büyükelçi suikastı’ ile ilgili ilk açıklama
Taraftardan Mustafa Denizli’ye Sneijder tepkisi
Erdoğan’dan ABD’ye PYD tepkisi
Liderlerden Paris’teki saldırılara tepki
Çin’den ABD’ye şok tepki
Dünyadan saldırıya kınama ve tepkiler
Kılıçdaroğlu’na şehit evinde tepki!
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına tepkiler
Demirtaş’tan teröre hayır yürüyüşüne tepki
İki milyon işyeri aynı mesajı asacak
Galatasaray’dan Erdenay’a tepki
Devlet Bahçeli’den Tuğrul Türkeş’e tepki
Atalay’dan MKYK toplantısıyla ilgili haberlere tepki
Türkiye’den Irak’a çok sert tepki!
Beyşehir’de Esnafa “Kaldırım İşgallerine Son Verin” Çağrısı
Demirtaş’ın Açıklamalarına Tepki
Köprü yapılmayınca köylüler sandığa gitmedi
İran’dan Arap Birliği’ne “ada” tepkisi
Afyonkarahisar’da bir işçinin, emniyet şeridini koluna bağlaması