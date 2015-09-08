Süleyman Soylu HABERLERİ
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- İçişleri Bakanı Soylu: Hastanelerimizde 55 yaralımız var
- Bakan Soylu bu sözlerle açıkladı: Şubat ve Mart aylarında öyle bir gelişme olacak ki…
- İçişleri Bakanı Soylu: Kanları yerde kalmayacak
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kış mış yok! Tepelerine bineceğiz