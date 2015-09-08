Sosyal Medya HABERLERİ
- Görücüye gittiği evde yaptığı katliamı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı
- Terör propagandasına 666 gözaltı
- Terör propagandası yapan 311 şüpheli gözaltına alındı
- Türkiye’den Youtube, Twitter ve Facebook’a Afrin uyarısı
- Sosyal Medyanın toplum üzerindeki etkileri konuşuldu
- Bilinçsiz internet kullanımı bağımlılığa yol açıyor
- Uzmanlardan sosyal medya kullanıcılarına uyarı: İzleniyorsunuz
- Konya’da terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı
- Bakan Bozdağ, sosyal medya teröristlerine karşı uyardı
- Gençlerin ruh sağlığı için en zararlı sosyal paylaşım sitesi belli oldu