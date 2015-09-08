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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Rus uçağı HABERLERİ
Rus uçağı Suriye’de düştü: 32 ölü!
Rus uçağı Karadeniz üzerinde düştü
Rus uçağından sınır ihlali!
Türk profesörden Rusya’ya: Kara kutuyu verin çözeyim
‘Rusya ortak düşmana odaklanmalı’
Uluslararası toplumdan Türkiye’ye destek
Tarihte Rus uçağı düşüren ilk Türk
Erdoğan’dan düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklama
İspanya’dan ‘uçak’ açıklaması: Asla kabul edilemez
Türkiye, Rus uçağını 10 kez uyardı!
Türkiye istedi NATO olağanüstü toplanıyor
İşte düşürülen uçağın enkazı!
Düşürülen uçağın pilotu Türkmenlerin elinde
Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağı düşürüldü
Obama: ”Rus Uçağı Bomba Nedeniyle Düşmüş Olabilir”
Dışişleri Bakanlığı: Rus uçağı Türk hava sahasını ihlal etti
Rus uçağına önleme