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10 MART 2018, CUMARTESİ
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prim borcu HABERLERİ
Prim borçluları için Ziraat Bankası desteği başlıyor
Prim borcu olana emeklilik kredisi
Yüz binlerce vatandaşa müjdeli haber!
53 TL’ye sağlık hizmeti
SGK prim borçlarını 53.33 liradan hesaplayacak
5 buçuk milyon gencin borcu silindi
Prim borcuna 36 taksit geliyor
Milyonlarca vatandaşın borcu düşecek
GSS borçlarında yeni düzenleme..
Gençlerin borçları silinmeye başlandı
SGK’dan 3.5 milyon gence müjde
Milyonlarca gencin GSS prim borcu siliniyor
Devlet o primlerde indirime gidiyor! 1 yıl süreyle
GSS prim borçları siliniyor
Prim borcu olanlar dikkat !