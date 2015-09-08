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12 MART 2018, PAZARTESİ
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otomobil kazası HABERLERİ
Konya’da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 2 Yaralı
Karabük’te dolmuşla otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Osmaniye’de otomobilin çarptığı kadın öldü
Otomobilin çarptığı engelli, kalp masajıyla hayata döndü
Yozgat’ta otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Ankara’da trafik kazası: 3 yaralı
Adana’da trafik kazası: 7 yaralı