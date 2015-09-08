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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Mustafa Kalaycı HABERLERİ
MHP’li Kalaycı’dan, Konya Teknik Üniversitesi için kanun teklifi
Kalaycı: Taşeronda ayrım yapmayın
Konya’dan serbest bölge için başvuru yok
“Yerli otomobil yatırımı için en uygun yer Konya”
Konya’nın ulaşım yatırımlarında son durum
Konya Ovası için yeni projeler şart!
Şehitler ve gazilerimiz arasında ayrım yapılmasın
Asgari ücretli açlık sınırının altında
“Yerli otomobil Konya’da üretilmeli”
Mustafa Kalaycı: “Konya’nın ulaşım yatırımlarında aksamalar var”
“İsrail, Harem-i Şerif’ten derhâl elini çekmeli”
Mustafa Kalaycı’dan Konya polisine tebrik
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kalaycı: “Hayırda hayır yoktur”
‘Çiftçimiz borç ekip faiz biçiyor’
Cumhurbaşkanı ve yardımcıları Türk olacak
Konya’ya silah ihtisas OSB kurulsun teklifi
‘Ülkemiz risk ve tehdit altında’
Ova ‘su’ diyor
Konya’nın ekonomik projeleri tamamlanmayı bekliyor
Ayrımcılık yapılmasın
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