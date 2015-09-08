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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Mesut Yılmaz HABERLERİ
Oğlunun ölümüyle ilgili soruşturmada flaş gelişme!
THY özür diledi…O uçaktaki yolcular…
Kendi elleriyle mezara koydu
Mesut Yılmaz, oğluyla ilgili tüm gerçekleri anlattı
Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Mesut Yılmaz oğlunu son yolculuğuna uğurluyor
En büyük acıyı yaşadılar! 3 Başbakan 3 intihar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mesut Yılmaz’a taziye telefonu
Bakan Soylu’dan ‘Yavuz Yılmaz’ açıklaması
Mesut Yılmaz’ın oğlunun vefatıyla ilgili detaylar
Mesut Yılmaz: ‘Demirel iktidar gücünün…’