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10 MART 2018, CUMARTESİ
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mehmetçik HABERLERİ
Konya’dan Mehmetçik’e mektup
Fahriye nineden Zeytin Dalı Harekatı’na destek
Kudüs’ten Mehmetçiğe Afrin duası
Engelli Ayfer’in duaları Mehmetçik’e
Konya Şeker, Mehmetçik için kan bağışı kampanyası düzenledi
Konya’dan Afrin’deki Mehmetçik’e “etli ekmek” dopingi
Konya’dan Umreye giden ziyaretçiler Mehmetçiğe dua etti
Mehmetçik’e yılın son akşamında “anne yemeği”
Mehmetçik İkiyaka Dağları’nda destan yazıyor
Mehmetçik’in yeni tüfeği dakikada 700 mermi atıyor
Cebindeki son 1 lirayı Mehmetçiğe gönderdi
Ellerinde patladı
Mehmetçik artık duvarın arkasını görebilecek
Hudut kartalları 24 saat sınırı gözetliyor
Mehmetçik’ten zorlu terörle mücadele operasyonu
Bayrak donduran soğukta Mehmetçik nöbet tutuyor
711 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Hakkari Yüksekova’da Mehmetçiğin dikkati faciayı önledi
Hamile kadını almaya giden askere ateş açtılar!
Genelkurmay’dan Mehmetçik’e bayram sürprizi
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