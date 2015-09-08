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9 MART 2018, CUMA
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kütüphane HABERLERİ
Ilgın’da Halk Kütüphanesi yeni yerinde açıldı
Başkan Altay’dan okuma çağrısı
Seydişehir’e modern kütüpna
Meram’da 15 Temmuz anısına 15 kütüphane
Selçuklu’ya 16 yeni kütüphane
15 Temmuz hatırası 15 kütüphane
Selçuklu’dan 7 okula daha yeni kütüphane
Selçuklu’da 26. kütüphane açılıyor
Selçuklu Belediyesinden 3 okula daha kütüphane
Konya’da kütüphaneler haftası kutlamaları
Emekli öğretmen, kütüphane için evini bağışladı