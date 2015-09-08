YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
10 MART 2018, CUMARTESİ
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
kto HABERLERİ
Büfeyi “yeşil sermaye” diye fişlemişler
‘Hükümetin ekonomi hedeflerine katkı vereceğiz’
KTO’nun Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
KTO ve KSO’dan İttifak Holding’e Ziyaret
Anadolu ekonomisi faiz indirimi bekliyor
Direniş Karatay yeni yüzler arıyor
Konya ihracatta rekor kırdı!
Konya Şubat ayında ihracatını arttırdı
“Direniş Karatay” kitabı yayımlandı
KTO’dan Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısına destek
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, odalar ve borsaları ziyaret etti
KTO Konya Ekonomi Raporunu yayınladı
KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan davet
KTO Meclisi’nden dayanışma kampanyası’na 100 bin tl’lik destek
KTO 64. meslek komite istişare toplantısı yapıldı
KTO Karatay Üniversitesi dekanları da YÖK’ün çağrısına uydu
Konyalı firmalara tebrik
Yatırımlarla Konya marka değeri artıyor
İhracatçılar pazar arayışına devam etsin
KTO Karatay Üniversitesi daha yeşil bir çevre için çalışmalara başladı
1
2
3
4
»