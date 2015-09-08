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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Konya karatay HABERLERİ
Konya’da hırsızı önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Türkiye’nin en büyük güneş santrali Konya’da açılıyor
Karatay’a Şehir Hastanesi yapılacak
Karatay’da Akçelebi Konutları’na yoğun ilgi
Ak Parti Karatay’dan ihtiyaç sahiplerine kermes
Mehmet Hançerli yılın ilk nikahını kıydı
Başkan Hançerli Kore Gazileri ile bir araya geldi
Karatay’da ölçü tartı aletleri muayene süresi devam ediyor
Bezmi Alem Caddesi’nin kamulaştırması tamamlandı
Kursiyerler Düğün Dernek 2 filmini izledi
Karatay’da Kanal Caddesi 3 şerit olacak
Karatay Hobi Bahçeleri’nde hasat bereketi yaşanıyor
Karatay’da imar uygulamaları devam ediyor
Karatay, Kardeş Şehir Gorazde’yi bağrına bastı
Karatay’da parklar çiçeklerle donatıldı
Zabıta ekibi, biber gazını önce üzerinde denedi