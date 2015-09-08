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10 MART 2018, CUMARTESİ
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konya hava durumu HABERLERİ
Konya’da sıcaklıklar 4 derece artacak
Son tahminlere göre Konya’da sıcaklık artacak!
Konya’da kar yağışı devam edecek mi?
Konya’da sıcaklıklar 3 derece düşecek
Konya’ya bu hafta kar geliyor – Konya Hava Durumu
Sıcaklıklar artacak – Konya’ya yağmur uyarısı!
Konya’ya kar ve yağmur uyarısı yapıldı!
Konya’da sıcaklıklar düşecek – Konya’ya kar ne zaman yağacak?
Konya’nın o ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı!
Konya’ya yağmur geliyor! – Konya hava durumu!
Konya’da hava sıcaklıkları 3 derece artacak – Konya Hava Durumu
Konya’da sıcaklık birden düşecek! – Konya hava durumu!
Konya’da sıcaklıklar düşecek! – Konya hava durumu!
Konya’ya kuvvetli rüzgar uyarısı!
Konya’da sıcaklıklar düşecek
Konya’da sıcaklıklar artacak
Bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz Konya hava durumu
Konya’da sıcaklıklar 3 derece artacak
Meteoroloji’den Konya için hava durumu uyarısı!
Konya’da bugün hava nasıl olacak?
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