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9 MART 2018, CUMA
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Konya HABERLERİ
‘Hanımlarımızın desteğini hep yanımızda hissediyoruz’
Ercan Harmancı meslekten ihraç edildi
Konya’da pes dedirten dolandırıcılık
AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, Halkapınar’da
Konya göç verdi!
Konya’da 800 yıllık Başarabey Mescidi restore edildi
Konyaspor Sergen Yalçın ile tırmanışa geçmek istiyor
Konya’da “Tarımsal İnsansız Hava Aracı” tasarladı
Öğrencilerden kan bağışının artırılması için örnek davranış
Bacıyan-ı Meram’a bir ödül daha
Başkan Özaltun, taksici esnafıyla buluştu
Meral Akşener Konya’ya geliyor
Konya’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Konya’da kaybolan çocuk kayalıklarda sıkışmış halde bulundu
Konya Büyükşehir Park Bahçeler’in kadın çalışanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Konya’ya fırtına uyarısı
Büyükşehir’den Kadınlar Günü’nde Anlamlı Yatırımlar
Burnuna 8 yıl sonra yeniden kavuştu
“Şehit anaları kadar fedakar insan bulmak mümkün değil”
Konya’da çakmakla oynayan çocuk evde yangın çıkardı
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