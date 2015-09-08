Konya FETÖ HABERLERİ
- Konya merkezli FETÖ’nün “mahrem imamları”na operasyon
- Konya’da FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
- Konya’daki FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
- Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli daha yakalandı
- Konya dahil 9 ilde FETÖ operasyonu:10 gözaltı
- Gezmek için geldiği Konya’da FETÖ kurumundan iş teklifi almış
- Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu : 70 muvazzaf askere gözaltı kararı
- Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu : 10 gözaltı
- Konya’nın da aralarında bulunduğu 13 il ve KKTC’de operasyon!
- Konya dahil 14 ilde operasyon! 15 gözaltı
- Konya’daki FETÖ çatı davası sürüyor
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, Konya’daki FETÖ davasını takip etti