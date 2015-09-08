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10 MART 2018, CUMARTESİ
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konut satışı HABERLERİ
10 yıllık konut satışında büyük tehlike
Konya’da konut satışı düştü!
Konut satışlarında geçen yıl rekor kırıldı
Konut satışında yeni dönem
Bu yıl konut satışlarında rekor kırılabilir
Konut satışına faiz freni
Konya’da ne kadar konut satıldı?
‘2016’da 1,5 milyon konut satılır’
Sekiz yılda 6,3 milyon konut satıldı
Konya’daki konut satışında büyük artış
Türkiye’de Konut Satışları Arttı