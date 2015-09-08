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10 MART 2018, CUMARTESİ
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KHK HABERLERİ
4 KHK daha yasalaştı
3 KHK daha Meclis’te kabul edildi
Yeni KHK geliyor!
Yeni KHK’da gözden kaçan bomba detay!
Son KHK’da dikkat çeken isim!
Yeni KHK’dan ekonomi paketi de çıktı
Devletin iki kurumu KHK ile kapatıldı
Yeni KHK ile o süre 15 yıla uzatıldı
Erdoğan’dan yeni KHK açıklaması!
İki yeni KHK yayımlandı
KHK’dan 3 bin mahkûm için tahliye sürprizi çıktı
Yeni KHK ile 6 yeni değişiklik
Sultanhanı ilçe olmayı kutluyor
Devlet memurları için flaş karar!
Yeni KHK’da MİT ve Milletvekili detayı
Yeni KHK’da dikkat çeken karar!
KHK’dan bir flaş karar daha: TSK’da kurulacak
691 sayılı KHK yayımlandı
Hükümet değiştiriyor! KHK’ya gerek yok
KHK’den büyük müjde çıktı! Aylık 666 TL destek
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