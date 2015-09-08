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11 MART 2018, PAZAR
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Kenan İmirzalıoğlu HABERLERİ
Kenan İmirzalıoğlu da ‘İçerde’
Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni filmi
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na ne hediye etti
Sinema Kobal İmirzalıoğlu’na saat hediye etti
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal evlendi
Kenan İmirzalıoğlu’nun düğün bütçesi belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın düğününde o isimler sahneye çıkacak
Murat Ünalmış Kenan İmirzalıoğlu yorumuna sert çıktı!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu olacak
Sinem Kobal’ın gelinbaşı 10 bin dolar!
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun davetiyeleri dikkat çekti!
Sinem Kobal’dan çifte balayı
Kenan İmirzalıoğlu düğün için kesenin ağzını açtı
Kenan İmirzalıoğlu : O zaman kendimden utanıyorum
Kenan İmirzalıoğlu ailesiyle birlikte Sinem Kobal’ı istedi
Sinem Kobal 690 dolarlık yüzük aldı!
Yüzükler tamam sırada düğün var
İşte Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın düğün tarihi
Kenan İmirzalıoğlu resmen açıkladı!
Ünlülerin uyuşturucu davasında karar verildi
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