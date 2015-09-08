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9 MART 2018, CUMA
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KDV HABERLERİ
Meclis’e gönderildi! KDV’den muaf olacaklar
İşte KDV düzenlemesinin ayrıntıları
Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi: O para vatandaşa iade edilecek
Makine ve teçhizat alımlarında KDV kalkıyor
Son dakika! KDV sistemi değişiyor…
Bakan Ağbal’dan KDV iadesi müjdesi
‘Et ve sütte sıfır KDV’ talebi
iOS ve Android’e KDV mükellefiyeti geliyor
Bakan Ağbal, KDV oranlarıyla ilgili son noktayı koydu
Hükümet düğmeye bastı! Bunu yapana sıfır KDV…
İşte yeni KDV sisteminin detayları
KDV’ye ‘düz oran’ geliyor!
Mobilyada KDV indirimi sonrası rekor kırıldı
Hükümetten KDV’ye ingiliz modeli
KDV’de yeni dönem kapıda
KDV ve ÖTV kalkacak mı? Bakan açıkladı
KDV kalkarsa bir indirim de kasaplardan gelecek
KDV indirimi devam edecek mi?
“Ette KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli”
‘Ette KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli’
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