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10 MART 2018, CUMARTESİ
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KAMU İŞÇİSİ HABERLERİ
19 bini kamu işçisi 56 bin personel alınacak!
Kamu işçisine bin 850 lira ikramiye
Mesleklere özel ek zamlar belli oldu
Memura zamda kamu işçisi formülü
Kamu işçilerine yapılacak zam oranı belli oldu
190 bin kamu işçisine müjde.
Kamu işçisinin zam görüşmeleri başlıyor
Kamu işçisine ikramiye
Kamu işçilerine ikramiye