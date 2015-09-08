ittifak holding HABERLERİ
- “Yeşil sermaye” diye mağazanın çöpleri alınmamış
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- Adese, Kadın Çalışan Sayısıyla Türkiye’de İlk 100’e Girdi
- Seha Yapı’dan Yeni Bir Konut Projesi Geliyor
- İttifak Holding’de Geleneksel Bayramlaşma Programı Yapıldı
- İttifak Holding, Atiker Konyaspor’a sponsor oldu
- İttifak Holding’den “15 Temmuz Milletin İttifakı” Sergisi
- İrent’ten Tüm Hyundai Kullanıcılarına Türk Bayrağı
- Zermeram’ın 2. Etap satışları kampanya ile başladı
- Adese Kârını En Çok Artıran İkinci Şirket Ödülünü Aldı
- İttifak Holding kurucu yönetim kurulu başkanı Buğa son yolculuğuna uğurlandı
- Seyit Mehmet Buğa hayatını kaybetti