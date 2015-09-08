YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
9 MART 2018, CUMA
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
işkur HABERLERİ
İŞKUR 10 bin TL kupon yardımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!
Bakan Sarıeroğlu açıkladı: Son gün 11 Aralık…
İşsize günde 54 lira
İŞKUR üzerinden büyük vurgun
İş Kurumu (İŞKUR) 98 bin 472 eleman arıyor
İŞKUR, 146 bin 530 eleman aranıyor
İŞKUR YouTuber yetiştirecek
Türkiye genelinde 119 bin eleman aranıyor
Bakan açıkladı! İŞKUR ile SGK birleşiyor
Karatay Belediyesi’ne 70 personel alındı!
Konya’da 330 kişi kurayla işe alınacak
Rekor kırıldı! 30 günde 130 bin kişiye iş…
İş öğrenene bin 404 TL
Büyükşehir ile İŞ-KUR arasında işbirliği protokolü imzalandı
70 bin açık iş var ama çalışacak kimse yok
6 milyon kişiye müjde! Ayda 1300 TL…
İŞKUR’dan öğrencilere iş ve gelir imkanı
BÜSAN’da ÇASGEM ve İŞKUR Programı Gerçekleştirildi
“Kıdem tazminatından başka dayanağımız yok”
1
2
3
»