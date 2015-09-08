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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ırak HABERLERİ
Türkiye’den Irak’a 5 milyar dolar kredi
Irak depremi sonrası uyardı! Bu bölgeye dikkat
Irak’ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Talabani hayatını kaybetti!
Referandumda kesin sonuçlar açıklandı!
TSK’dan Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı
IKBY referandumunda oy kullanma işlemi başladı
Meclis, Irak ve Suriye tezkeresini görüşüyor
PKK şokta! Üst düzey 50 isim birden silah bırakıp evine döndü
Irak’ta aşiretler PKK’ya karşı birleştiler
“PKK, bizi öldürüp suçu Türkiye’ye yıkmayı planlıyordu”
Irak’tan çok tehlikeli Haşdi Şabi adımı
Irak’taki FETÖ okulları için karar!
Irak ile vizeler resmen kaldırıldı
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! PKK’ya Ege darbesi
PYD altı kız çocuğunu kaçırdı
En fazla malı İngiltere’ye sattık!
Yeraltı hapishanesinden 1500 kişi kurtarıldı
Irak’ta bombalı saldırı: 34 ölü
Teröristlerin cenaze törenine katılan 4 yabancı uyrukluya gözaltı
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