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10 MART 2018, CUMARTESİ
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intihar etti HABERLERİ
Konya’da karısını öldüren kişi daha sonra intihar etti
Sırtına Türk Bayrağı bağlayıp intihar etti
Gürcistan uyruklu kadın 5. kattan atladı
Konya’da Bir Genç Tüfekle Kendini Vurarak İntihar Etti
Baba katili şahıs intihar etti
Konya’da borcu olan genç intihar etti
Yunak’ta İntihar
Konya’da bunalıma giren kadın intihar etti
Oğluna not bırakıp intihar etti
Cenazesine gittiği kardeşiyle aynı anda toprağa verildi