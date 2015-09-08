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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Türkiye’de ilaç pazarı büyüklüğü 7 milyar dolar
İlaç kuruna büyük zam!
İlaca çifte zam yolda
İlaçta stokçular işbaşında
Sağlık Bakanlığı uyardı! Bu ‘ilaçlara’ dikkat!
En yüksek istihdam beklentisi ilaç sektöründe
Hastalar dikkat! Hangi ilaçla ne yenmez?
54 ilaç SGK kapsamından çıkartıldı!
İlaç satmayan eczaneye ceza geliyor!
Hangi ilaçtan sonra ne yenmez?
İlaçta yeni dönem başlıyor!
İlaçlar artık PTT’yle dağıtacak
Hangi ilaçla ne yenmez?
Kanser dahil tüm ilaçlar ücretsiz olacak
7 ilaç daha ödeme listesine alındı
Hasta garantili ilaç alım modeli
Fiyatı 40 bin TL’yi buluyordu! Artık ücretsiz
İlaçta ‘stok’ kurnazlığı
Sahte reçetelerle terör örgütüne ilaç mı sağlandı?
Antibiyotik kullananlar, dikkat!
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