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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ikinci el araç HABERLERİ
İkinci elde ayıplı mala ilk ceza
Bakan son noktayı koydu! Başvuran alacak
2. el araç alanların vergi mağduriyeti kaldırılıyor
2. el satışları için önemli açıklama!
Tam 40 bin araç! Yüzde 25’ini ödeyen…
Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak
İkinci el araç satıcıları 2017’den umutlu
2. elde fırsat zammı
Araç sahipleri dikkat! ÖTV artışı o araçlara yansımayacak
Araçların kilometresiyle ‘oynatmayacak’ öneri
Vatandaş yılda en fazla 3 araç satabilecek
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
‘Sattığınız araç için alıcıya para ödemek zorunda kalabilirsiniz’