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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ihraç HABERLERİ
Ercan Harmancı meslekten ihraç edildi
110 bin 778 kişi ihraç edildi
‘Sağlık Bakanlığından 7 bin 655 personel ihraç edildi’
TSK’dan son dakika açıklaması!
OHAL Komisyonundan ihraçlarlar için ilk karar
Emniyet açıkladı! 23 bin kişi ihraç edildi
Kamudan ihraç edilenler dikkat! Belli oldu
İhraç edilen AKP’li vekilin kızı son KHK’yla görevine iade
Yeni KHK yayımlandı! İhraç ve iadeler var
Kamudan ihraç edilenlerle ilgili flaş gelişme
4 bin 238 hakim ve savcı ihraç edildi!
FETÖ’den ihraç edilen 3 bin polise dönüş umudu
Skandal tahliyeler sonrası HSYK’dan ihraç kararı
Bugün başlıyor! Bu belgeyi alan geri dönecek
HSYK’nın meslekten ihraç kararı Resmi Gazete’de
Yeni KHK yayımlandı – Çok Sayıda Personel İhraç Edildi
Kamudan 69 bin 895 kişi ihraç edildi
İhraç edilen 3 bin 165 hakim ve savcının itirazına ret
677 sayılı KHK yayımlandı! İşte yeni ihraçlar ve göreve iadeler
Kamudan 42 bin 689 kişinin daha ihracı bekleniyor!
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