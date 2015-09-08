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10 MART 2018, CUMARTESİ
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hayvancılık HABERLERİ
Beyşehir’de Organize Hayvancılık Bölgesi, hayvancılığın yeni merkezi oldu
Ereğli tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
Konya hayvancılığını mutlu edecek proje
Çiftçilere 6 milyar liralık destek
Hayvancılığı mutlu edecek proje
Hayvancılığın sorunları Konya’da masaya yatırıldı
Enerjisini üreten hayvancılık işletmelerine destek