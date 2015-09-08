YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
11 MART 2018, PAZAR
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
g20 zirvesi HABERLERİ
Türkiye ABD’den Gülen konusunda adım atmasını isteyecek
”G-20 Zirvesi’nin Kazananı Türkiye Olacak”
Erdoğan G-20 sonuç bildirgesini açıkladı
Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz Antalya’da
G20 zirvesinde Dünya liderlerine ‘Antalya reçeli’ ikram edilecek
Nitelikli Çıraklık ve İşbaşında Eğitimin Teşviki Konferansı
G20’de en kapsamlı reform ajandası Türkiye’nin