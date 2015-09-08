YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
9 MART 2018, CUMA
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
e devlet HABERLERİ
Binlerce vatandaşın alacağı çıkabilir
Miras sorgulama uygulaması başladı- Tıkla-Öğren
Tek tıkla miras sorgulama hizmeti başlıyor
Bozdağ’ın açıklamaları sonrası e-Devlet kilitlendi
Türkiye’nin 5’te 1’i ‘alt-üst soyu’nu öğrendi
Tabuda yeni dönem e-Devlet’ten öğrenebilirsiniz
Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!
E-Devlet soyağacı sorgulama erişime açıldı ama…
e-Devlet soy ağacı sorgulama hizmetini askıya aldı!
E-devlet kilitlendi! Herkes bunu arıyor…
Emniyetten yeni uygulama, artık aracınız çekilince…
Artık o belge e-Devlet’ten alınabilecek
Sahte e-Devlet’e dikkat
e-Devlet tamamen değişti!
e-Devlet’tin arayüzü değişiyor
e-Devlet’te yeni dönem başladı
Artık e-devlet’ten öğrenebileceksiniz
Evinizi e-devlet taşıyacak
Emeklilik e-devlet’le yapılacak
e-Devlette engeller kalkacak
1
2
3
»