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10 MART 2018, CUMARTESİ
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doktor HABERLERİ
Avukatların baroya, doktorların TBB’ye üye olma zorunluluğu kaldırılıyor
Sağlık Bakanı açıkladı: 27 bin sağlık personeli, 10 bin doktor alınacak
YÖK’ten ‘doktor öğretim görevlisi’ önerisi
Bakan Demircan: 2018’de 9 bin doktor atayacağız
Ambulans şoföründen doktora dayak
Hekimler stratejik personel oldu
Terör bölgesindeki doktorlara yatılı nöbet!
Seydişehir’e beş uzman doktor atandı
O tweeti atan doktor görevden uzaklaştırıldı
PKK Yol Kesti, Doktor Öldürdü!
Doktora hakarete 6 ay hapis
Hemşire doktoru hastanelik etti
Tıp dünyası Türk doktorları konuşacak
Bilim İnsanlarımızdan Yeterince Yararlanabiliyor muyuz?
Karabük’te doktorun hasta yakınları tarafından bıçaklandığı iddiası
Nakil olmazsa ölecek
Türk model London Fashion Week’te
Doktor ve öğretmenleri taşıyan servis devrildi
Doktor sezaryen yapmak zorunda değil